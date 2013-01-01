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Marchal в Копенгагене

Marchal

О месте

Ресторан в историческом отеле d'Angleterre, открывшийся в 2013 году, с первого же года существования закрепил за собой статус лучшего места для винных дегустаций и изысканных блюд в Копенгагене. С 2014 года он неизменно входит в число обладателей звезды Мишлен.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 København
+4533120094

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 22:00
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