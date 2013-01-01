Marchal в Копенгагене
О месте
Ресторан в историческом отеле d'Angleterre, открывшийся в 2013 году, с первого же года существования закрепил за собой статус лучшего места для винных дегустаций и изысканных блюд в Копенгагене. С 2014 года он неизменно входит в число обладателей звезды Мишлен.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 22:00