Marchal в Копенгагене

О месте

Ресторан в историческом отеле d'Angleterre, открывшийся в 2013 году, с первого же года существования закрепил за собой статус лучшего места для винных дегустаций и изысканных блюд в Копенгагене. С 2014 года он неизменно входит в число обладателей звезды Мишлен.