Høst в Копенгагене
О месте
Oчень популярный «новоскандинавский» ресторан с атмосферой деревенского шика. Считается одним из самых доступных по цене среди звездных ресторанов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nørre Farimagsgade 41, 1364 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 00:00
Вторник17:30 - 00:00
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00
Воскресенье17:30 - 00:00