Søllerød Kro в Копенгагене
О месте
Это старинная гостиница (постоялый двор) 1677 года постройки с соломенными крышами и белыми стенами. Если хотите попробовать классическую датскую кухню высочайшего уровня , но в изысканной интерпретации, то это идеальный вариант.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Søllerødvej 35, 2840 Søllerød
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00