Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Koan в Копенгагене

Koan

О месте

Это первый скандинавский ресторан, получивший 2 звезды за вдохновение от корейской кухни. Шеф-повар Кристиан Баэk объединяет корейские техники (ферментация, соусы) с датскими продуктами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Винная карта
Бронирование столов

Контакты

Langeliniekaj 5, 2100 København
+4528747840

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM