Koan в Копенгагене
О месте
Это первый скандинавский ресторан, получивший 2 звезды за вдохновение от корейской кухни. Шеф-повар Кристиан Баэk объединяет корейские техники (ферментация, соусы) с датскими продуктами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Винная карта
Бронирование столов
Контакты
Langeliniekaj 5, 2100 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00