Alchemist в Копенгагене

О месте

Ресторан с двумя звездами Мишлен. Это не просто ужин, а «полный театр» на 3-4 часа. У ресторана огромный купол, на который проецируются видеоинсталляции, и более 50 подач блюд. Кухня очень экспериментальная и эмоциональная.