Alchemist в Копенгагене
О месте
Ресторан с двумя звездами Мишлен. Это не просто ужин, а «полный театр» на 3-4 часа. У ресторана огромный купол, на который проецируются видеоинсталляции, и более 50 подач блюд. Кухня очень экспериментальная и эмоциональная.
Особенности
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Refshalevej 173C, 1432 København K
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00