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Geranium в Копенгагене

Geranium

О месте

Ресторан с тремя звездами Мишлен. Современная, изысканная, вегетарианская и веганская кухня с упором на овощи и морепродукты, но без мяса. Считается одним из лучших ресторанов мира.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Per Henrik Lings Allé 4, 8. Sal, 2100 København
+4569960020

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Контакты
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