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Kadeau в Копенгагене

Kadeau

О месте

Ресторан стабильно удерживает две звезды Мишлен. Кухня основана на ингредиентах с Борнхольма, ферментации и диких травах. Очень «скандинавская» эстетика.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Wildersgade 10B, 1408 København
+4533252223

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
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