Kadeau в Копенгагене
О месте
Ресторан стабильно удерживает две звезды Мишлен. Кухня основана на ингредиентах с Борнхольма, ферментации и диких травах. Очень «скандинавская» эстетика.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Wildersgade 10B, 1408 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00