AOC в Копенгагене
О месте
Это элегантное пространство с кирпичными стенами и мерцающими свечами. Шеф-повар Сорен Ламу известен своей страстью к глубокому вкусу умами. Здесь невероятно вкусно готовят лобстеров, гребешков и палтуса, дополняя их насыщенными соусами на основе костей и ферментированных злаков.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Dronningens Tværgade 2, 1302 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00