AOC в Копенгагене

О месте

Это элегантное пространство с кирпичными стенами и мерцающими свечами. Шеф-повар Сорен Ламу известен своей страстью к глубокому вкусу умами. Здесь невероятно вкусно готовят лобстеров, гребешков и палтуса, дополняя их насыщенными соусами на основе костей и ферментированных злаков.