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FUK Cocktail Bar в Флоренции

FUK Cocktail Bar

О месте

Стильный коктейльный бар в центре Флоренции, идеально подходящий для ценителей качественных напитков и элитной атмосферы.

Особенности

Полный бар
Терраса
Тихая обстановка
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными

Контакты

Via Giuseppe Verdi, 19/r, 50122 Firenze FI
+393279934047

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:30
Вторник17:00 - 00:30
Среда17:00 - 00:30
Четверг17:00 - 00:30
Пятница17:30 - 02:00
Суббота17:30 - 02:00
Воскресенье15:30 - 00:00
Контакты
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