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Rasputin в Флоренции

Rasputin

О месте

Культовый секретный коктейльный бар (speakeasy) во Флоренции, первый в городе такого формата. Он сочетает атмосферу Prohibition-эры с итальянским шармом: скрытый вход, приглушённый свет, красные стены, бархат и свечи.

Особенности

Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными

Контакты

Borgo Tegolaio, 21R, 50125 Firenze FI
+390557609957

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00
Контакты
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