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Caffè Paszkowski в Флоренции

Caffè Paszkowski

О месте

Исторический элитный кафе-концертный зал в самом сердце Флоренции, идеально подходящий для ценителей коктейлей и роскоши с литературным флёром.

Особенности

Винная карта
Живая музыка
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Piazza della Repubblica, 6, 50123 Firenze FI
+39055210236

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 01:00
Вторник08:00 - 01:00
Среда08:00 - 01:00
Четверг08:00 - 01:00
Пятница08:00 - 01:30
Суббота09:00 - 02:00
Воскресенье08:00 - 01:00
Контакты
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