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Angel Roofbar & Dining в Флоренции

Angel Roofbar & Dining

О месте

Стильный rooftop-ресторан и бар на крыше отеля Calimala в самом центре Флоренции, известный потрясающими видами на Duomo, Palazzo Vecchio и исторический центр.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Полный бар
Wi-Fi
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Via Calimala, 2, 50123 Firenze FI
+393394113863

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00
Контакты
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