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La Petite в Флоренции

La Petite

О месте

Уютный и стильный бар в центре Флоренции, популярный среди тех, кто ищет элегантную атмосферу без лишнего пафоса. Он сочетает современный дизайн с итальянским шармом, террасу для тёплой погоды и подходит для аперитива или поздних напитков.

Особенности

Коктейльная карта
Винная карта
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Via Pellicceria, 30/R, 50121 Firenze FI
+39055212701

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 02:00
Вторник11:30 - 02:00
Среда11:30 - 02:00
Четверг11:30 - 02:00
Пятница11:30 - 02:00
Суббота11:30 - 02:00
Воскресенье11:30 - 02:00
Контакты
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