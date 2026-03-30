Bargello Museum в Florence

О месте

Один из старейших художественных музеев Флоренции, расположенный в средневековом дворце XIII века. Скульптуры Возрождения — «Давид» Донателло (бронза), «Бахус» и бюст «Брут» Микеланджело, работы Верроккьо, Челлини, также оружие Медичи, слоновая кость, терракота делла Роббиа.