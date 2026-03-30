Bargello Museum в Florence
Один из старейших художественных музеев Флоренции, расположенный в средневековом дворце XIII века. Скульптуры Возрождения — «Давид» Донателло (бронза), «Бахус» и бюст «Брут» Микеланджело, работы Верроккьо, Челлини, также оружие Медичи, слоновая кость, терракота делла Роббиа.
Via del Proconsolo, 4, 50122 Firenze FI
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:15 - 18:50
Вторник08:15 - 18:50
Среда08:15 - 18:50
Четверг08:15 - 18:50
Пятница08:15 - 18:50
Суббота08:15 - 18:50
Воскресенье08:15 - 18:50