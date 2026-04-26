Cantine MILANO — WINE & RESTAURANT в Milan

Cantine MILANO — WINE & RESTAURANT

О месте

Винный бар и ресторан с меню из традиционных итальянских блюд и обширной картой вин. Идеально для дружеских встреч и романтических вечеров.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Via Traù, 1, 20159 Milano MI
+390266802819
www.cantinemilano.com

ГРАФИК РАБОТЫ

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 23:00
Вторник12:30 - 23:00
Среда12:30 - 23:00
Четверг12:30 - 23:00
Пятница12:30 - 23:00
Суббота12:30 - 23:00
Воскресенье12:30 - 23:00
