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Ratanà в Милане

Ratanà

О месте

Ресторан с современными интерпретациями традиционных блюд, таких как ризотто с шафраном и оссобуко. Меню меняется по сезонам.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Gaetano de Castillia, 28, 20124 Milano MI
+390287128855

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30
Контакты
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