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Trattoria Trippa в Милане

Trattoria Trippa

О месте

Траттория славится своей аутентичной итальянской кухней и домашним подходом к приготовлению блюд. Меню меняется ежедневно в зависимости от того, что есть на рынке.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Веганские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Giorgio Vasari, 1, 20135 Milano MI
+393276687908

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:15 - 23:30
Вторник19:15 - 23:30
Среда19:15 - 23:30
Четверг19:15 - 23:30
Пятница12:30 - 23:30
Контакты
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