Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Osteria Lagrandissima в Милане

Osteria Lagrandissima

О месте

Ресторан с традиционной итальянской кухней и домашней атмосферой. В меню — домашняя паста, мясные и рыбные блюда, а также десерты.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Via Ponte Nuovo, 25, 20128 Milano MI
+393425593532

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 00:00
Среда19:30 - 00:00
Четверг19:30 - 00:00
Пятница19:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 15:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM