Gastronomia Yamamoto в Милане
О месте
Японский ресторан с аутентичным меню. Лучшие позиции — насыщенный карри, нежнейшее унаги-угорь донбури или любой из превосходных гарниров, в частности тушёные хидзики и баклажаны мисо.
Особенности
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Via Amedei, 5, 20123 Milano MI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:30 - 22:30
Среда12:30 - 22:30
Четверг12:30 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30