Marea Seafood & Beverage в Milan
О месте
Миланский ресторан морепродуктов и напитков. В меню — свежие морепродукты, паста и блюда, вдохновленные средиземноморской кухней.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Papa Gregorio XIV, 16, 20123 Milano MI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00