Мировые услуги и поддержка персонального менеджера

Откройте безграничные возможности с персональным лайфстайл-менеджером

  • ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ВСЕГДАНА СВЯЗИ И ГОТОВ ПОМОЧЬ

  • МЫ РАБОТАЕМ В КРУПНЕЙШИХГОРОДАХ МИРА

  • МЫ БЕРЁМСЯ ЗА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

  • МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСАДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

  • МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИ СОБЫТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

Our Team

НАША КОМАНДА

Это креативные и ответственные специалисты с большим опытом работы в премиальном консьерж-сервисе.

ЦИФРОВАЯ КАРТА VERSENTLY

Получите доступ к персональному менеджеру. После оплаты вам откроются контакты вашего ассистента и удобные способы связи

₽ 200

ДОСТУП НА 10 ЗАПРОСОВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

Контакты и удобные варианты связи

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VERSENTLY

В нашем мобильном приложении вы можете организовать эксклюзивный досуг в сопровождении моделей различных форматов: ужин в ресторане, игра в гольф, поход в театр. Также в диалогах будет доступен «личный помощник», к которому можно обратиться по любому вопросу.

БЛОГ О ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

Наш обзор самых ярких мест города, ресторанов мирового класса и автомобилей класса люкс

Адрес
Dubai, ABRAJ Center, office 404-85