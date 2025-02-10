Призрачный портрет - Тай…
Откройте безграничные возможности с персональным лайфстайл-менеджером
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ВСЕГДАНА СВЯЗИ И ГОТОВ ПОМОЧЬ
МЫ РАБОТАЕМ В КРУПНЕЙШИХГОРОДАХ МИРА
МЫ БЕРЁМСЯ ЗА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСАДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИ СОБЫТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Это креативные и ответственные специалисты с большим опытом работы в премиальном консьерж-сервисе.
Получите доступ к персональному менеджеру. После оплаты вам откроются контакты вашего ассистента и удобные способы связи
ДОСТУП НА 10 ЗАПРОСОВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ
Контакты и удобные варианты связи
В нашем мобильном приложении вы можете организовать эксклюзивный досуг в сопровождении моделей различных форматов: ужин в ресторане, игра в гольф, поход в театр. Также в диалогах будет доступен «личный помощник», к которому можно обратиться по любому вопросу.
Наш обзор самых ярких мест города, ресторанов мирового класса и автомобилей класса люкс
