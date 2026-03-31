Barra Cuda Beach Club в Phuket
О месте
Динамичный пляжный клуб в Патонге на Пхукете с бассейном-танцполом и двумя бассейнами у моря. Он сочетает дневной релакс с вечерними шоу, диджеями и тематическими вечеринками до поздней ночи.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
43 Thaweewong Road, Amphoe Kathu, Pa Tong, Patong, Phuket 83150
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 00:00
Вторник 11:00 - 00:00
Среда 11:00 - 00:00
Четверг 11:00 - 00:00
Пятница 11:00 - 00:00
Суббота 11:00 - 00:00
Воскресенье 11:00 - 00:00