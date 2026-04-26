Roscioli Salumeria con Cucina в Rome

Roscioli Salumeria con Cucina

Известный гастрономический ресторан и деликатесная лавка в Риме. В меню — высококачественные сыры, колбасы и мясные деликатесы, паста и десерты, отражающие итальянские традиции.

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Via dei Giubbonari, 21, 00186 Roma RM
+39066875287
www.salumeriaroscioli.com

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 23:30
Вторник 09:00 - 23:30
Среда 09:00 - 23:30
Четверг 09:00 - 23:30
Пятница 09:00 - 23:30
Суббота 09:00 - 23:30
Воскресенье 09:00 - 23:30
